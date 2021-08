FCC-Trainerin Pochert vor dem DFB-Pokal: „Ich schätze sie spielstärker als Erfurt ein“

Jena. Die Bundesliga-Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena müssen am Sonntag zum Regionaligisten TSV Jahn Calden. Außerdem haben die Thüringerinnen für die neue Saison einen neuen Trikotsponsor.

Während der vergangenen Tage hat sich Anne Pochert recht viel mit dem TSV Jahn Calden befasst. Die Fußballtrainerin des Bundesliga-Aufsteigers FC Carl Zeiss Jena hat die eine oder andere Stunde an Zeit investiert, um Stärken und Schwächen des kommenden Gegners im DFB-Pokal (Sonntag, 14 Uhr) ausfindig zu machen. Dafür hat sie in erster Linie auf Mitschnitte von diversen Begegnungen des hessischen Teams aus der Regionalliga Süd zurückgegriffen.

Am vergangenen Sonntag empfing ihr Team indes den Regionalligisten 1. FFV Erfurt zu einem Testspiel. 3:1 siegte der FCC, doch Pochert zeigte sich nur bedingt zufrieden mit dem Dargebotenen ihres Teams. „Wir haben unsere zahlreichen Chancen nicht nutzen können; außerdem sind uns zu viele einfach Fehler unterlaufen“, resümierte die Trainerin. Die Fußballerinnen aus der Landeshauptstadt konzentrierten sich indes auf das Verteidigen. „Erfurt stand sehr tief; alles war sehr eng“, betonte die Trainerin.

Erwartet sie nun, dass sich auch der TSV Jahn Calden am Sonntag so passiv präsentieren wird? „Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich schätze sie spielstärker als Erfurt ein. Sie versuchen viele Situationen spielerisch zu lösen“, sagte Pochert. Der Trainerin steht – im Großen und Ganzen – für das erste Pflichtspiel fast der komplette Kader zur Verfügung. Lediglich Torhüterin Johanna Wende wird die Reise gen Nordhessen nicht antreten, da sie derzeit an einem Mittelfußbruch laboriert. Des Weiteren werden Hannah Mesch und Tina Kremlitschka fehlen, die beide noch Verletzungen as der vergangenen Spielzeit auskurieren müssen.

Soweit der Ist-Zustand in Sachen DFB-Pokal. Wenn der FCC eine Woche später zum Auftakt der Bundesliga Bayer Leverkusen im Ernst-Abbe-Sport empfängt, wird ein neuer Sponsor erstmals die Vorderseite ihrer Trikots zieren. Für die Saison 2021/22 kooperiert der FC Carl Zeiss mit Lotto Thüringen; am Donnerstag wurde dergleichen offiziell bekanntgegeben. „Ich freue mich ganz besonders, dass die deutsche Frauen-Bundesliga ab der nächsten Saison neuen Aufwind aus Thüringen erhält“, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD).