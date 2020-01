Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FSV Schleiz geht gegen Urteil des Sportgerichts vor

Die Fußballer des FSV Schleiz blicken am morgigen Dienstag gespannt nach Erfurt. Das Verbandsgericht des Thüringer Fußball-Verbands verhandelt die Berufung der Rennstädter gegen ein Urteil, durch das dem Verein wegen der Nichterfüllung des geforderten Schiedsrichter-Solls neben einer vierstelligen Geldstrafe auch der Abzug von vier Punkten für die erste Mannschaft droht.

Da der FSV in der Landesklasse Staffel 1 auf Rang zwei überwintert und sich damit noch berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen darf, wäre der Punktabzug ein schwerer Schlag für die Elf von Roger Fritzsch. Hoffnung dürfte der Fall des FC An der Fahner Höhe machen. Dem Spitzenreiter der Thüringenliga wurden in einem ähnlichen Fall zunächst neun Zähler abgezogen. Nach der Berufungsverhandlung wurde die Strafe nun auf ein Minus von drei Punkten reduziert.

Die Verhandlung beginnt am Dienstag um 18 Uhr. Das Urteil und erste Reaktionen finden Sie noch am gleichen Abend auf www.otz.de.