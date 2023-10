Serie A Giroud auch als Torwart stark - Milan an der Spitze

Genua Der französische Ex-Weltmeister Olivier Giroud macht auch als Torwart eine gute Figur. Der Torjäger musste am Samstag beim 1:0 von Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner AC Mailand im Auswärtsspiel gegen den FC Genua in der Nachspielzeit zwischen den Pfosten einspringen, nachdem Keeper Mike Maignan die Rote Karte gesehen hatte. Milan hatte zu der Zeit bereits fünfmal gewechselt.

Giroud wurde danach sogar gefordert, hielt aber die Null und sicherte die Tabellenspitze. In einer chaotischen Schlussphase sah auch noch Genuas Torwart Josep Martinez die Gelb-Rote Karte. Milan hatte am Mittwoch ein 0:0 beim BVB in der Königsklasse erkämpft