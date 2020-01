Halbzeit in der Kreisliga: SV Blau-Weiß 90 Neustadt II

Der Neustädter Blick auf das Zahlenwerk der Fußball-Kreisliga macht wahrlich Lust auf mehr: Zweitbester Angriff, nur eine Niederlage und im Klassement steht mit dem TSV 1898 Oppurg nur eine Mannschaft noch besser da. Das Blöde ist, dass sich das auf die Heimtabelle beschränkt und es ja auch noch die andere Seite der Medaille gibt.

Nimmt man die Auswärtsbilanz hinzu, sieht die Statistik schon gar nicht mehr so rosig aus, denn in der Fremde gelang der Reserve der Blau-Weißen erst ein einziges Pünktchen. Darauf angesprochen zeigt sich Trainer Andre Grau sogar etwas überrascht, dass die Ausbeute auf fremden Plätzen tatsächlich so dürftig ist.

Keine Erklärung für Auswärtsschwäche parat

„Erklären kann man das eigentlich gar nicht“, so Grau. Eine mögliche Ursache seien Parallelspiele mit der ersten Mannschaft, so dass der Kader dünner besetzt ist. „Es ist bei uns eigentlich wie immer: Es steht und fällt mir der Ersten“, meint der Neustädter Coach und führt weiter aus: „Mit der reinen zweiten Mannschaft spielst du wahrscheinlich gegen den Abstieg, ist der Anschlusskader mit an Bord, bist du oben dran.“

Summa summarum kommt so eine Konstellation zustande, die die Orlastädter auf Rang sieben der Tabelle sieht, allerdings nur mit vier Zählern Luft auf die Abstiegszone. „Wir haben einige Spiele hergeschenkt, die eigentlich als Sieg eingeplant waren“, meint Andre Grau und nennt die Partien gegen Ebersdorf (0:4) oder Hirschberg (1:1).

Neustadt II sieht sich nicht als Abstiegskandidat

Auch gegen Triptis (1:1) und Oppurg (1:2) sei mehr drin gewesen, in Gräfenwarth wurde gar eine viermalige Führung noch vollends verzockt (4:5). Nichtsdestotrotz sieht man sich bei den Blau-Weißen nicht als potenzieller Abstiegskandidat.

„Grundsätzlich wollen wir uns schon nach oben orientieren und unter die ersten Fünf kommen“, erklärt Trainer Grau und schreibt dem Start in die Rückrunde eine besondere Bedeutung zu: „Wenn du die ersten Spiele gewinnst, kommen die Spieler auch zum Training. Wenn du verlierst, bleibt der eine oder andere bei schlechtem Wetter vielleicht lieber zuhause.“

Mentalitätsmonster geht, Hoffnung auf Rückkehrer bleibt

Die Hoffnung auf eine auch auswärts erfolgreiche Rückrunde ruht unter anderem auf Angreifer Markus Thuy, der lange verletzt war und in der ersten Halbserie nur ein Spiel bestritt. „Ich hoffe, dass er bis zum Start wieder fit ist“, so Andre Grau. Ausplanen muss er unterdessen Tobias Lindig. Das Mentalitätsmonster, das in der Hinrunde jedes Spiel für die Neustädter Zweite bestritt, schließt sich der TSG Zwackau an.

Am Freitag geht es weiter mit dem LSV 49 Oettersdorf

