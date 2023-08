Havertz feiert Auftaktsieg mit Arsenal: 2:1 gegen Nottingham

Er erzielte den ersten Treffer der Londoner in der neuen Saison: Eddie Nketiah.

London Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat mit dem FC Arsenal einen erfolgreichen Start in die neue Saison der englischen Premier League gefeiert.

Später Anschlusstreffer

Die Londoner setzten sich zu Hause im ersten Spiel verdient mit 2:1 (2:0) gegen Nottingham Forest durch. Eddie Nketiah (26. Minute) und Bukayo Saka (32.) trafen im Emirates-Stadion für den Vize-Meister, der in der Partie lange überlegen war. Taiwo Awoniyi (82.) machte es mit dem Anschlusstreffer für Nottingham in der Schlussphase allerdings noch einmal spannend.

Havertz, der im Sommer von Liga-Konkurrent FC Chelsea zu den Gunners gewechselt war, stand wie schon bei Arsenals Community-Shield-Erfolg gegen Manchester City vor einer Woche (4:1 i.E.) in der Startelf. Trainer Mikel Arteta schickte den 24-Jährigen dieses Mal allerdings nicht im Angriff, sondern im Mittelfeld neben Martin Ödegaard und Neuzugang Declan Rice auf das Feld. Pech für Arsenal: der Niederländer Jurrien Timber, der im Sommer von Ajax Amsterdam gekommen war, musste nach 50 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Organisationsprobleme

Die Partie in Nord-London hatte wegen Schwierigkeiten am Einlass mit einer halben Stunde Verspätung begonnen. Wie britische Medien berichteten, hatte es an den Drehkreuzen des Emirates-Stadions technische Probleme gegeben. Deshalb warteten zur ursprünglich geplanten Anstoßzeit immer noch Hunderte Zuschauer vor dem Eingang.