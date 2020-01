Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hertha BSC leiht Duda bis Saisonende zu Norwich City aus

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC leiht Mittelfeldspieler Ondrej Duda bis zum Saisonende an den englischen Premier-League-Club Norwich City aus.

Das teilten die Berliner mit. Der 25 Jahre alte slowakische Nationalspieler war 2016 für rund vier Millionen Euro von Legia Warschau zu den Berlinern gewechselt. Aufgrund von Verletzungen bestritt der Mittelfeldakteur aber lediglich 59 Bundesligaspiele für Hertha.

Unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann war Duda nur noch Reservist und gehörte mehrfach gar nicht mehr zum Aufgebot. "Wir sind nach wie vor von Ondrejs Potenzial überzeugt, aber mit dem Verlauf der Hinrunde waren alle Beteiligten nicht glücklich", sagte Geschäftsführer Michael Preetz. "Wir hoffen, dass ihm die Luftveränderung in England guttun wird und er nach der Rückrunde mit neuem Selbstvertrauen zu uns zurückkehren wird."

In der vergangenen Saison war Duda noch Topscorer beim Hauptstadtclub. In dieser Saison stehen sieben Einsätze zu Buche. In das Trainingslager nach Orlando flog er zuletzt noch mit, wurde von Klinsmann aber beim 2:1-Erfolg gegen den Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt am Mittwoch (Ortszeit) nicht eingesetzt.

Beim Aufsteiger der Premier League wird Duda vom deutschen Coach Daniel Farke trainiert. Zudem stehen in Torhüter Ralf Fährmann, Abwehrspieler Timm Klose und den Stürmern Teemu Pukki oder Josip Drmic weitere ehemalige Bundesligaspieler im Kader.