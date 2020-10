Im zweiten U21-Länderspiel: Florian Wirtz angeschlagen raus

Fürth. Youngster Florian Wirtz von Bayer Leverkusen ist in seinem zweiten U21-Länderspiel angeschlagen ausgewechselt worden.

Der 17-Jährige musste in Fürth gegen Bosnien-Herzegowina schon nach 26 Minuten durch den Mainzer Jonathan Burkardt ersetzt werden. Ob Wirtz sich verletzt hatte, blieb zunächst unklar. Der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold hatte am 9. Oktober sein Debüt in der höchsten deutschen Nachwuchs-Fußball-Auswahl gefeiert und ist seitdem Deutschlands bisher jüngster U21-Nationalspieler.

