DFB-Pokalfinale Kapitän Rode fit - Eintracht im Pokalfinale in Bestbesetzung

Berlin Eintracht Frankfurt kann das DFB-Pokalfinale gegen Titelverteidiger RB Leipzig in Bestbesetzung angehen.

Beim Abschlusstraining der Hessen fehlten am Freitag im Berliner Olympiastadion nur die Reservisten Hrvoje Smolcic und Jérôme Onguene. Die wesentlichen Protagonisten um Stürmer Randal Kolo Muani und Ex-Weltmeister Mario Götze trainierten im sonnendurchfluteten Finalstadion bestens gelaunt. Offen ist, ob Cheftrainer Oliver Glasner in seinem letzten Spiel als Eintracht-Coach am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) die gewohnte Dreierkette oder ein System mit vier Verteidigern aufbieten wird.

Rode zurück in der Startelf

Rechtzeitig fit geworden ist Sebastian Rode, der zuletzt in der Bundesliga gegen Freiburg fehlte und seinen Platz in der Stammelf als Kapitän sicher haben dürfte. „Ich bin fit. Wir haben alles sehr gut hinbekommen. 120 Minuten habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gespielt“, sagte Rode bei der Pressekonferenz. Sein Trainer rief ihm grinsend zu: „Wenn Du 120 Minuten spielen kannst, kannst Du auch einen Elfmeter schießen.“