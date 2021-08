Kronenberg wird DFB-Torwarttrainer - Auch Buttgereit im Team

Frankfurt/Main. Andreas Kronenberg wird wie erwartet neuer Torwarttrainer der Fußball-Nationalmannschaft.

Wie der Deutsche Fußball-Bund einen Tag vor der offiziellen Präsentation von Hansi Flick als Bundestrainer in Frankfurt mitteilte, wird der 46 Jahre alte Schweizer bis zum Sommer kommenden Jahres vom SC Freiburg für die Länderspielzeiten für seine neue Aufgabe freigestellt. Anschließend wechselt Kronenberg komplett zum DFB und soll seine Erfahrungen auch in der DFB-Akademie und im Juniorenbereich einbringen.

Spezialtrainer für Standardsituationen

In dem Dänen Mads Buttgereit bekommt Flick zudem einen Spezialtrainer für Standardsituationen in seinen Betreuerstab. Der 36-Jährige arbeitete in dieser Funktion beim für technische Innovation bekannten dänischen Erstligisten FC Midtjylland und zuletzt für die dänische U18-Auswahl und soll als externer Experte fungieren. Co-Trainer von Flick werden wie bereits verkündet Marcus Sorg - der langjährige Assistent von Joachim Löw - und Danny Röhl, den Flick vom FC Bayern München mitbringt.

"Andreas Kronenberg ist ein absoluter Fachmann, durch dessen Schule in zehn Jahren beim SC Freiburg unter anderen ausgezeichnete Bundesligatorhüter wie Oliver Baumann, Roman Bürki, Rafal Gikiewicz, Alexander Schwolow, Mark Flekken und Florian Müller gegangen sind. Er wird über die Nationalmannschaft hinaus eine großartige Verstärkung für den gesamten DFB und seine Auswahlmannschaften sein", sagte Flick über den Nachfolger von Andreas Köpke, der nach der EM nach 17 Jahren beim DFB aufgehört hatte.

"Zusammen mit dem Standardexperten Mads Buttgereit, der unsere Mannschaft mit seinen speziellen Fähigkeiten weiter voranbringen wird, ist unser Team mit Blick auf die anstehenden großen Aufgaben und Ziele nun vollständig", sagte Flick. Die ersten Länderspiele stehen für Flick und seinen Stab Anfang September in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein, Armenien und Island an.

© dpa-infocom, dpa:210809-99-779336/2