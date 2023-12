Leipzigs Nationalspieler Werner fit für Bern

Leipzig Gut zwei Wochen musste RB Leipzig auf Timo Werner verzichten. Für das Champions-League-Spiel gegen Bern hat sich der Stürmer nun fit gemeldet.

RB Leipzig kann im letzten Gruppenspiel der Champions League wieder auf Timo Werner setzen. Der Fußball-Nationalstürmer absolvierte das Abschlusstraining und kann am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern eingesetzt werden.

„Timo hat individuell einiges abgearbeitet. Es war sein erstes Mannschaftstraining, trotzdem ist er dabei und ist sicher eine Option. Er hat nicht viel verloren“, sagte Trainer Marco Rose. „Er ist schmerzfrei, das ist das Wichtigste.“

Werner, der in dieser Saison kein Stammspieler bei den Sachsen ist und für den Winter die Wechselfreigabe hat, könnte in dem sportlich bedeutungslosen Spiel sogar in der Startelf stehen. Leipzig steht als Zweiter der Gruppe G bereits fest, Bern ist fix Dritter und wird in die Europa League absteigen.

Werner war zwei Wochen wegen Adduktorenbeschwerden ausgefallen. In insgesamt 13 Pflichtspielen war der 27-Jährige bisher zweimal erfolgreich. Dabei stand Werner nur viermal in der Startelf.