Letzter Japan-Auftritt von Andres Iniesta

Kobe Die Zuschauer erhoben sich im ausverkauften Noevir Stadion von ihren Plätzen und applaudierten Andrés Iniesta. Der 39 Jahre alte spanische Ex-Weltmeister hat nach fünf Jahren sein Japan-Abenteuer vorzeitig beendet. Iniesta absolvierte vor 30.000 Fans sein letztes Spiel für Vissel Kobe.

Der Mittelfeldspieler hatte seinen Abschied vor Ablauf des Vertrages im kommenden Januar unlängst angekündigt. Beim 1:1 gegen Consadole Sapporo verließ Iniesta in der 56. Minute den Platz, die Kapitänsbinde gab er vorher noch einem Kollegen. Es war sein erster Startelfeinsatz in dieser Saison in der J1-League.

Iniesta war im Sommer 2018 zu Vissel Kobe gewechselt, nachdem er zuvor im Verein nur für den FC Barcelona aufgelaufen war. Jüngst hatte er verlauten lassen, dass er irgendwann gern zu Barça zurückkehren würde.