Lewandowski denkt über Nationalelf-Abschied nach

Warschau Der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski beschäftigt sich mit seinem Karriereende in der polnischen Nationalmannschaft.

Der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski beschäftigt sich mit seinem Karriereende in der polnischen Nationalmannschaft.

Dieser Moment sei näher als weiter entfernt, sagte der 34 Jahre alte Profi des FC Barcelona in einem Interview des Fernsehsenders Canal Plus. „Aber ich weiß nicht, wann er kommen wird. Ich weiß, dass ich in meinem Alter von Jahr zu Jahr eine Entscheidung treffen werde“, sagte Polens Kapitän. Körperlich und gesundheitlich sei er stark und habe nicht das Gefühl, dass irgendetwas nachlasse. Der sportliche Aspekt werde aber das Wichtigste sein, betonte Lewandowski.

Lewandowski war im vergangenen Sommer vom FC Bayern München zum FC Barcelona gewechselt. Sein Vertrag bei den Katalanen ist noch bis 30. Juni 2026 gültig. „Ich bin glücklich in Barcelona. Ich habe das Gefühl, bei einem Verein zu sein, der zu mir passt, aber ich passe auch zu diesem Verein“, sagte er. Er könne sich vorstellen, seine Karriere in Barcelona zu beenden.

Erst nach Ablauf seines Vertrages werde er sich aber fragen, ob er weiterspielen möchte, sagte Lewandowski, der gleich in seiner ersten Saison in Spanien den Meistertitel gewann und mit 23 Treffern auch Torschützenkönig wurde. Für Polen erzielte er in 142 Länderspielen bislang 79 Tore.