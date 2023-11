Lewandowski führt FC Barcelona mit zwei Toren zum Sieg

Barcelona Torjäger Robert Lewandowski hat den FC Barcelona zu einem Heimsieg über Deportivo Alavés geführt. Beim 2:1 (0:1) traf der frühere Bayern-Stürmer doppelt für den spanischen Fußball-Meister.

In der 53. Minute erzielte der 35-Jährige per Kopfball zunächst den Ausgleich für die Katalanen, ehe er mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Schlussphase die Partie komplett wendete (78.). Für die Gäste hatte Samuel Omorodion nach gerade einmal 18 Sekunden zur Führung getroffen. Schuld am Gegentor trug unter anderem Nationalmannschaftskapitän İlkay Gündoğan, der im Mittelfeld den Ball verloren hatte.

In der Tabelle der Primera División liegt Barça nach dem 13. Spieltag weiter vier Punkte hinter Überraschungsteam FC Girona und zwei hinter Rekordmeister Real Madrid.