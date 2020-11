Lewandowski widmet Tore Müller: "Bleibe stark König Gerd"

Durfte sich in Salzburg über einen Doppelpack freuen: Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (r).

Salzburg. Torjäger Robert Lewandowski hat seinen Doppelpack beim 6:2 des FC Bayern in der Champions League gegen Red Bull Salzburg Gerd Müller gewidmet und eine Hommage auf die Münchner Torjäger-Ikone angestimmt.

"Ich möchte meine heutigen Tore einer wahren Legende, Gerd Müller, zum 75. Geburtstag widmen", schrieb Lewandowski nach dem klaren Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Ehrentag des "Bombers" in den Sozialen Medien.

"Das Ausmaß dessen, was du erreicht hast, treibt mich an, jeden Tag daran zu arbeiten, um deiner Größe zumindest ein Stück näherzukommen", äußerte der polnische Stürmerstar. Der 32-Jährige schloss mit dem Satz: "Bleibe stark König Gerd." Der schwer erkrankte Müller leidet an Demenz und lebt im Pflegeheim.

© dpa-infocom, dpa:201104-99-205541/2