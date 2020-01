Liebmann richtet sich auf Trainerbank des VfB 09 Pößneck ein

Der Zusatz „Interim“ ist in Fußball-Pößneck schon längst aus dem Sprachgebrauch verschwunden, wenn es um Johannes Liebmann geht. Der 24-Jährige, der das Zepter nach der Trennung des VfB 09 von Jürgen Walther übernahm, ist schlicht und einfach: Trainer.

Wie bereits zwei Spielzeiten zuvor, als die Zusammenarbeit mit Michel Hellwig zum Ende der Hinrunde auf Eis gelegt wurde, sprang Liebmann im September in die Bresche und übernahm vorübergehend den Platz auf der Trainerbank. Doch anders als 2017/18, als er den Posten nach drei Spielen für Jürgen Walther räumte, wird es dieses Mal mindestens bis zum Saisonende weitergehen.

Trainersuche gerade im Winter schwierig

Das bestätigen sowohl Vereinschef Marco Lucanus als auch Liebmann selbst. „Bis zum Sommer mache ich auf jeden Fall weiter. Gerade im Winter ist es schwierig, einen Trainer zu finden, der zur Mannschaft passt“, erklärt Johannes Liebmann, der in seiner Funktion als sportlicher Leiter auch in die Suche nach einem potenziellen Nachfolger eingebunden ist.

Doch ob es den in absehbarer überhaupt Zeit geben wird, darf angezweifelt werden. Nicht nur mit Blick auf die Tabelle der Kreisoberliga, wo der VfB zur Winterpause mit einem Spiel weniger als Spitzenreiter Thüringen Jena Rang zwei belegt, sorgt Liebmanns Trainertätigkeit für Wohlwollen. „Ich muss sagen, dass ich mit seiner Arbeit sehr zufrieden bin. Die Mannschaft hat es von Anfang an gut angenommen und so spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass er weitermacht“, bekräftigt Marco Lucanus.

Gespräche über langfristige Zusammenarbeit

Darüber hinaus informiert der 1. Vorsitzende des VfB 09, dass derzeit Gespräche laufen, die auf eine langfristige Zusammenarbeit abzielen. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der 24-jährige Inhaber der Trainer-B-Lizenz das Ruder auch noch in der kommenden Spielzeit innehaben dürfte.

Und dann in der Landesklasse? Johannes Liebmann weicht etwas aus. „Das ist Ziel Platz eins bis drei. Eine schöne Sache wäre es auch, bis zum Saisonende ungeschlagen zu bleiben. Das wäre schon mega.“ Klappt das, dürften die Chancen nicht schlecht stehen, dass es auch für den Sprung nach oben reicht.