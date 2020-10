Löw will Dortmunder Dahoud für Länderspiele nominieren

Köln. Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund darf einem Medienbericht zufolge auf seinen ersten Einsatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hoffen.

Bundestrainer Joachim Löw werde den 24-Jährigen in den Kader für die anstehenden Länderspiele berufen, berichtete der Sportbuzzer. Das deutsche Nationalteam trifft am 7. Oktober zunächst in einem Testspiel in Köln auf die Türkei. Anschließend stehen jeweils drei Tage später die Partien in der Nations League zunächst in Kiew gegen die Ukraine und wiederum in Köln gegen die Schweiz an. In dem Wettbewerb ist die DFB-Elf noch ohne Sieg.

Dahoud kam von der U18 an in allen Junioren-Teams des Deutschen Fußball-Bundes zum Einsatz und wurde 2017 mit der U21 Europameister. Vor gut drei Jahren wechselte er von Borussia Mönchengladbach zu Dortmund. In der deutschen A-Nationalmannschaft kam der Mittelfeldspieler bislang noch nicht zum Zug.

Vor den anstehenden Länderspielen sollen die Bayern-Stars Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Leon Goretzka sowie die Leipziger Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg zurückkehren. Auf sie hatte Löw bei den jüngsten Nations-League-Partien gegen Spanien (1:1) und die Schweiz (1:1) noch verzichtet. Vermutlich wird der Bundestrainer wegen der hohen Belastungen mehr als die sonst üblichen 23 Akteure berufen.

