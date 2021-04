Machbare Aufgaben für Fußball-Frauen auf dem Weg zur WM 2023

Das Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (M.) hat eine machbare Gruppe in der WM-Qualifikation erwischt.

Nyon. Die deutschen Fußball-Frauen haben auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland machbare Aufgaben erhalten.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in der Qualifikationsgruppe H auf Portugal, Serbien, Israel, Türkei und Bulgarien. Das ergab die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon. Die Qualifikation beginnt im September und soll im September 2022 abgeschlossen sein.

Insgesamt bewerben sich 51 europäische Mannschaften um elf direkte WM-Startplätze. Die Sieger der neun Gruppen qualifizieren sich direkt. Die Gruppenzweiten spielen Playoffs, wobei die besten drei Gruppenzweiten für die zweite Playoff-Phase gesetzt sind.

