Man City legt vor - Liverpool kann Sonntag nachziehen

Manchester. Dank Vierfach-Torschütze Gabriel Jesus hat Manchester City im Hochspannungs-Titelkampf der englischen Premier League spektakulär vorgelegt.

Der Fußballclub von Trainer Pep Guardiola gewann sein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten FC Watford 5:1 (3:1) und hat mit nunmehr 80 Punkten zunächst vier Zähler Vorsprung auf Verfolger FC Liverpool (76). Die Reds können mit einem eigenen Heimerfolg am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Everton den Ein-Punkt-Abstand aber wieder herstellen. Danach stehen in dieser Saison noch fünf Spieltage an.

Der überragende Brasilianer Gabriel Jesus mit vier Toren (4./23./49. Minute/Foulelfmeter/53.) und Rodri (34.) trafen im Etihad Stadium zum Pflichtsieg für die Cityzens. Hassane Kamara erzielte das Tor für die Gäste (28.).

© dpa-infocom, dpa:220423-99-17064/2