Nagelsmanns Kader komplett: Havertz in den USA gelandet

Julian Nagelsmann kann die letzte Phase der Vorbereitung auf sein Premieren-Spiel als Fußball-Bundestrainer am Samstag (21.00 Uhr/RTL) gegen die USA mit dem vollständigen Kader bestreiten. Offensivakteur Kai Havertz landete am Vormittag (Ortszeit) in den USA.

Nach der Ankunft des Arsenal-Profis ist der 26-Mann-Kader in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts komplett. Nach einer Zahnoperation konnte der 24 Jahre alte Profi vom FC Arsenal wie von Nagelsmann angekündigt nun nachreisen, wie der DFB mitteilte.

Nagelsmann setzte am Vormittag eine auf dem bislang veröffentlichten Trainingsplan nicht aufgeführte Extraschicht an. In zwei Gruppen trainierten die Nationalspieler auf Übungsplätzen der New England Patriots aus der NFL und des Major-League-Soccer-Teams von New England Revolution, wie der DFB mitteilte. Am Nachmittag (Ortszeit) ist eine weitere Trainingseinheit geplant.

Havertz hatte am Montag nicht wie der übrige DFB-Tross nach Nordamerika reisen können, weil er nach dem Eingriff noch Erholung benötigte und auf die Flugerlaubnis warten musste. Die Operation sei aber „nichts Wildes“ gewesen, hatte Nagelsmann gesagt. Havertz kann damit auch in Hartford gegen die USA zum Kader gehören. Die DFB-Auswahl bestreitet drei Tage später (Ortszeit) vor dem Rückflug nach Deutschland dann noch ein weiteres Testspiel in Philadelphia gegen Mexiko.