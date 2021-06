Neuer bereit: "Bis in die Haarspitzen motiviert"

München. Manuel Neuer geht mit großem Optimismus in den EM-Auftakt gegen Frankreich.

"Wir freuen uns besonders, in das Turnier starten zu können. Wir haben lange drauf gewartet. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert. Jeder Spieler ist bereit, in ein hoffentlich erfolgreiches Turnier starten zu können", sagte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Turnierauftakt am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in München gegen Frankreich.

Vor dem Turnierfavoriten Frankreich brauche sich die DFB-Elf nicht zu verstecken, meinte Neuer vor seinem 101. Länderspiel im deutschen Tor. "Es ist so, dass wir selber eine Waffe sein können", sagte der 35-Jährige. "Es ist nicht so, dass wir uns als Underdog sehen. Wir wollen gewinnen", sagte Neuer vor dem Duell mit dem Weltmeister bei der digitalen Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining am Montagabend.

Ein Vorteil sei die Rückkehr der Fans ins Münchner Stadion. "Es ist erstmal pure Freude für uns. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen diese Atmosphäre in den Stadien. Wir freuen uns auf unsere Zuschauer und die Unterstützung", sagte Neuer. 14.000 Fans können unter den Corona-Regularien dabei sein.

