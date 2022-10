Neuntes Lewandowski-Tor: Barcelona gewinnt gegen Mallorca

Palma de Mallorca. Der FC Barcelona hat dank seines Torjägers Robert Lewandowski zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen.

Der langjährige Stürmer des FC Bayern München erzielte in der 20. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 (1:0)-Erfolg bei RCD Mallorca. Für den Weltfußballer aus Polen war es bereits das neunte Tor im siebten Liga-Spiel.

Barcelona bleibt durch den Erfolg in dieser Saison ungeschlagen und feierte zugleich den das 18. Auswärtsspiel in Serie ohne Niederlage. Dennoch kann das Team von Trainer Xavi Hernandez an diesem Sonntag (21.00 Uhr) von Real Madrid durch einen Sieg gegen CA Osasuna wieder von der Spitze verdrängt werden.

