Champions League Newcastle-Fans in Paris vor Spiel gegen PSG attackiert

Paris Am Vorabend der Champions-League-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Newcastle United sind britische Fußballfans in der französischen Hauptstadt in einer Bar angegriffen worden.

Dabei warfen mutmaßliche PSG-Anhänger Tische und Stühle gegen den Eingang der Bar, wie der Sender RMC Sport unter Verweis auf Videos in den sozialen Netzwerken berichtete.

Auch die britische Zeitung „Daily Mail“ schrieb von Angriffen schwarz gekleideter PSG-Ultras. Die Zeitung teilte Videos, auf denen zu sehen war, wie britische Fans versuchten zu verhindern, dass Anhänger des Hauptstadtclubs die Kneipe stürmen, in der sie sich gerade aufhielten. Das Spiel wird am Abend um 21.00 Uhr angepfiffen. Über mögliche Verletzte lagen zunächst keine Angaben vor.