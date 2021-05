Niederlande möglicher Halbfinal-Gegner der deutschen U21

Maribor. Die Niederlande sind im Falle eines deutschen Weiterkommens der nächste Gegner der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz im Halbfinale der U21-EM. Oranje gewann das Viertelfinale gegen Mitfavorit Frankreich dank eines Treffers von Myron Boadu in der Nachspielzeit (90.+3) mit 2:1 (0:1).

Die Niederländer treffen damit am Donnerstag auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Deutschland und Dänemark (21.00 Uhr/ProSieben) in Szekesfehervar. Im anderen Viertelfinale der Fußball-EM setzte sich Spanien am Montagabend im slowenischen Maribor gegen Kroatien mit 2:1 (1:1, 1:1, 0:0) nach Verlängerung durch. Der Titelverteidiger, der vor zwei Jahren Deutschland im EM-Endspiel besiegt hatte, trifft nun im Halbfinale auf den Gewinner des Duells zwischen Italien und Portugal.

Die Niederlande gerieten im umkämpften Duell der Turnier-Favoriten durch einen Treffer des Leipzigers Dayot Upamecano in Rückstand (23. Minute). Der Verteidiger köpfte nach einer Ecke des Leverkuseners Moussa Diaby ein (23.). Boadu drehte dann die Partie für die Niederländer, die sich in der Gruppenphase 1:1 von Deutschland getrennt hatten. Sein erstes Tor erzielte er per Abstauber (51.), den späten Siegtreffer bereitete der Leipziger Justin Kluivert vor.

Entscheidender Mann beim Sieg der Spanier gegen die Kroaten war Javi Puado. Der 23 Jahre alte Stürmer von Espanyol Barcelona erzielte beide Treffer. Kurz nach seiner Einwechselung brachte er seine Mannschaft in der 65. Minute in Führung. In der 110. Minute erzielte er den Siegtreffer, nachdem der Kroate Luka Ivanusec per Foulelfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit die Spanier in die Verlängerung gezwungen hatte.

