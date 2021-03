Paris Saint-Germain locker in Brest im Pokal weiter

Brest. Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat sich problemlos für das Pokal-Achtelfinale qualifiziert.

Die Mannschaft um Superstar Kylian Mbappé siegte am Samstag bei Stade Brest 3:0 (2:0). Mbappé mit zwei Toren (9. und 73.) sowie Pablo Sarabia (44.) sorgten zugleich für eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona am Mittwoch. Das Hinspiel hatte PSG bereits 4:1 in Spanien gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-719370/2