Sommerspiele in Tokio Raum zu Olympia-Turnier: Bindung zu Teamkollegen noch enger

Sendai. Olympia-Fußballer David Raum genießt das gute Verhältnis zu seinen Teamkollegen während der Sommerspiele in Japan.

Aufgrund der geringen Gruppengröße sei die Bindung zu jedem Einzelnen noch enger als bei vielen anderen Turnierreisen, sagte der DFB-Kicker in einer virtuellen Medienrunde. Die Athleten hätten untereinander einen super Teamgeist entwickelt. "Wir haben mega Spaß zusammen", berichtete der 23-Jährige.

Das blinde Verständnis müsse sich nun aber auch auf dem Feld widerspiegeln. "Es wird von Tag zu Tag besser", sagte der Profi vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim auf die Frage, warum es trotz vertrautem Verhältnis so viele Abstimmungsprobleme in den ersten zwei Gruppenspielen gegeben habe. Er sei zuversichtlich, dass es gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch (10.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) weniger Missverständnisse auf dem Spielfeld geben werde als zuvor.

