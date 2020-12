Nyon. Die Deutsche Presse-Agentur hat Reaktionen zur Champions-League-Auslosung gesammelt.

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern): "Wir haben sehr gute Erfahrungen bisher in der Champions League gemacht. Wir werden uns auf diese Spiele sehr gut vorbereiten und freuen uns auf die Spiele. Das ist ein unangenehmer Gegner, das hat man in der Gruppe gegen Dortmund gesehen. Es ist immer unangenehm gegen die italienische Mannschaften. Es ist immer schön, nach Rom zu reisen. Das sind insgesamt Brocken, die die deutschen Mannschaften bekommen haben."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Das ist eine ambitionierte, interessante Aufgabe. Wir treffen auf einen guten Gegner, fühlen uns aber ebenbürtig."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Natürlich ein sehr, sehr guter Gegner. Sevilla hat nicht umsonst zuletzt häufiger die Europa League gewonnen. Bis dahin gibt es aber sehr viel mehr Themen, um die wir uns kümmern müssen."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Sehr interessantes Los. Es ist ein sehr unangenehmer Gegner. Eine Mannschaft, die sehr stark auf Ergebnis spielt und das dann auch erreicht."

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): "Das ist ein schwieriger Gegner, keine Frage. Liverpool hat viel Erfahrung in diesem Wettbewerb. Wir werden alles tun, um ins Viertelfinale einzuziehen. Wir haben in der letzten Saison gezeigt, dass wir große Gegner schlagen können. Nach der Auslosung zur Gruppenphase hatten uns auch nicht viele auf dem Zettel, dennoch haben wir das eindrucksvoll geschafft. Es war ein sehr, sehr außergewöhnliches vergangenes Jahr in der Champions League. Das ein Stück weit zu bestätigen, wäre ein noch größerer Erfolg."

Max Eberl (Sportvorstand Borussia Mönchengladbach): "Sportlich war es egal, wen wir vor die Flinte bekommen werden. Manchester City ist ein superspannendes Los, wir hatten sie schon zweimal in der Gruppenphase. Wir sind verdient weitergekommen in einer komplizierten Gruppe, City wird nicht Hurra schreien. Wir wollen mit etwas mehr Kraft und Vertrauen als im letzten Spiel gegen Real Madrid versuchen, sie zu schlagen."

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach): "Manchester City ist eine absolute Top-Mannschaft mit einem der weltbesten Trainer. Das ist eine sehr interessante Aufgabe für uns, die uns alles abverlangen wird."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): "Das ist eine große Hausnummer. Manchester City ist eine der schwersten Mannschaften, auf die wir treffen konnten. Wenn wir einen sehr guten Tag erwischen, ist für uns vieles möglich."

