Real Madrid siegt weiter - Zwei Punkte vor Barcelona

Madrid. Sechstes Spiel, sechster Sieg: Real Madrid bleibt in Spanien weiter an der Tabellenspitze. Der Champions-League-Gewinner gewann auch das Stadt-Derby gegen Atlético Madrid mit 2:1 (2:0) und bleibt damit weiter verlustpunktfrei.

Der Brasilianer Rodrygo (18.) und Fede Valverde aus Uruguay (36.) trafen für das äußerst effizient spielende Team von Trainer Carlo Ancelotti.

In der Schlussphase war der Sieg allerdings noch einmal in Gefahr, nachdem Mario Hermoso (83.) für die Gastgeber getroffen hatte. Der Verteidiger sah in der hitzigen Schlussphase dann noch Gelb-Rot, die Gäste brachten den Erfolg über die Zeit. Real hat nun zwei Punkte Vorsprung vor dem FC Barcelona.

Bereits am Samstag hatte Weltfußballer Robert Lewandowski die Katalanen zum fünften Saisonsieg in der spanischen Primera Division geführt. Der polnische Ausnahmestürmer steuerte zum 3:0 (2:0) gegen den Tabellenletzten FC Elche zwei Treffer (34./48. Minute) bei. Für Lewandowski waren es bereits die Saisontore sieben und acht im sechsten Liga-Spiel.

