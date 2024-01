Jena. Nach dem Turnier-Doppelpack haben die Fußballer mehr Freizeit als geplant. Wer sich ein Sonderlob des neuen Cheftrainers verdient hat.

Der geplante Protest der Bauern mit möglicherweise erheblichen Verkehrseinschränkungen führt auch zu einer Planänderung beim FC Carl Zeiss Jena. Nach dem freien Tag am Sonntag kann zum Wochenbeginn kein Training stattfinden, wie es ursprünglich geplant war.

„Am Montag ist leider nichts möglich, weil ein paar Jungs von außerhalb kommen und es für unsere neuen Mitarbeiter schwierig wird, nach Jena zu kommen wegen der Proteste“, sagt Cheftrainer Henning Bürger. Er geht davon aus, dass sein neuer Co-Trainer und der neue Torwarttrainer am Dienstag ihren Dienst im Paradies antreten.

Schwerpunkt auf der Athletik

Ab Dienstag plant der Coach auch ein volles Programm für seine Mannschaft. „Natürlich liegt auch ein Fokus auf der Athletik, der aber anders gestaltet ist als bei einer Vier-Wochen-Vorbereitung, weil die Jungs schon im Saft stehen“, sagt Bürger. Die gute körperliche Verfassung zeige sich auch darin, dass die Spieler ohne Blessuren von den Hallenturnieren in Halle und Zwickau zurückgekehrt seien.

Allerdings waren die Auftritte bei den Turnieren am Freitag und Sonnabend von unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Während die Jenaer den Pokal in Halle gewonnen haben, landeten sie beim Gerd-Schädlich-Cup in Zwickau auf dem fünften Platz. Der FC Carl Zeiss war jeweils mit unterschiedlichen Turnierkadern angereist. Und auch die Regeln unterschieden sich stark. In Halle auf klassischem Hallenboden durften die Torhüter den Handballstrafraum nicht verlassen. In Zwickau auf Kunstrasen konnten sie als weiterer Feldspieler mit nach vorn gehen, was beispielsweise Maximus Babke zu einem eigenen Torerfolg nutzte.

Henning Bürger lobt drei Spieler

Überhaupt lobte Bürger die beiden Keeper für die ihre Leistungen in beiden Turnieren. In Zwickau wurde Maximus Babke als bester Torwart geehrt. „Alexios Dedidis hätte die Auszeichnung genauso verdient“, sagt Bürger, der zudem den A-Junioren Hamza Muqaj hervorhob. Er sicherte sich am Freitagabend die Auszeichnung als bester Torschütze. Ist das gleichbedeutend mit einer Berufung in den Kader der ersten Mannschaft? „Wir handhaben das flexibel. Wir haben alle U19-Spieler auf dem Schirm und entscheiden immer auf kurzem Wege“, sagt der Trainer.

Nicht zufrieden war Bürger mit der Platzierung und dem Auftreten beim Turnier in Zwickau. „Das Niveau dort war deutlich höher. Wir hatten Probleme, uns darauf einzustellen, sind zu spät reingekommen und fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, sagt der Trainer. Folglich stand neben einer 3:4-Niederlage gegen den Oberligisten VfB Auerbach ein 2:2 gegen den Chemnitzer FC – der letzte Platz in der Vorrundengruppe brachte die Jenaer nur ins Spiel um Platz 5, in dem sie mit 4:1 die Oberhand gegen die Westsachsenauswahl behielten. Den Turniersieg holte sich der Ligakonkurrent FSV Zwickau, der im Endspiel mit 5:1 gegen Auerbach gewann.

