Jena. Das Team von Henning Bürger ist nun komplett: Der Regionalligist hat seinen neuen Co-Trainer und den Torwarttrainer vorgestellt.

Der FC Carl Zeiss Jena hat das Trainerteam um Henning Bürger ergänzt. Ihm zur Seite steht künftig Florian Matk, der vom Berliner AK nach Jena wechselt. Torwarttrainer wird Bernd Jayme, der zuletzt vereinslos war.

Florian Matk ist 32 Jahre alt und stand vor elf Jahren im Kader der zweiten Jenaer Mannschaft. Er war für den VfL Wolfsburg als Trainer für internationale Beziehungen in China aktiv und verbrachte drei Jahre in Mexiko und Kolumbien an der renommierten Academia Alemana de Fútbol Popayán. Zu seinen Stationen als Aktiver gehörten der 1. FC Gera 03, der FC Kray, Union Fürstenwalde sowie mit WaiBOP United und Palm Beach Sharks auch Vereine in Neuseeland und Australien.

Erste Erfahrungen als spielender Co-Trainer gesammelt

„Die Arbeit als Trainer hat mich immer fasziniert. Noch als Aktiver habe ich vor 13 Jahren erste Erfahrungen als spielender Co-Trainer gemacht und seitdem immer weiter dazulernen dürfen“, sagt Matk, der sich seinen Worten zufolge sehr auf die Arbeit in Jena freut.

Bernd Jayme ist 48 Jahre alt, war schon beim SV Darmstadt 98, der TSG Hoffenheim oder dem SV Sandhausen im Einsatz. Die Wege mit FCC-Sportdirektor Stefan Böger kreuzten sich beim Halleschen FC. Auffällig in der Vita ist, dass Jayme mehrfach nur für kurze Zeiträume bei seinen Stationen arbeitete. Er wird Torwart-Koordinator im Nachwuchsleistungszentrum, kümmert sich aber auch um die Keeper der ersten FCC-Mannschaft. „Als Torwarttrainer ist es meine Aufgabe, die Torhüter besser zu machen und zudem die jungen Keeper an den Männerbereich heranzuführen“, sagt Jayme.

Das sagt der Cheftrainer zu seinem neuen Team

Cheftrainer Henning Bürger ist begeistert von der Lösung. „Ich freue mich, mit Florian und Bernd zwei engagierte und kompetente Trainer an meiner Seite zu wissen, von denen ich überzeugt bin, dass wir als Trainerteam gut harmonieren und erfolgreich an und mit der Mannschaft arbeiten werden“, sagt der Trainer. Beide hatten sich nach persönlichen Gesprächen schnell als seine Wunschkandidaten herauskristallisiert.

