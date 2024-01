Jena. Der Winter macht es dem Regionalligisten nicht leicht. Warum Torhüter Kevin Kunz hofft, dass am Mittwoch das Testspiel stattfinden kann.

Der FC Carl Zeiss Jena will am Mittwochabend gegen den FC Einheit Rudolstadt testen. Doch die Frage steht: Kann die Partie angesichts der Wettervorhersage überhaupt stattfinden?

Schon die gegen Rudolstadt geplante Begegnung am Sonnabend mussten die Jenaer kurzfristig am Freitagabend absagen. Die Neuansetzung am Mittwoch um 18 Uhr soll Stand Dienstag stattfinden, wie Vereinssprecher Andreas Trautmann sagt. Diesmal dürfen auch Zuschauer bei der Partie auf dem Kunstrasenplatz dabei sein. „Allerdings werden wir am Mittwoch einen genauen Blick auf die Wetterentwicklung haben und notfalls reagieren“, sagt Trautmann und empfiehlt, sich vor der Abreise ins Ernst-Abbe-Sportfeld noch einmal zu vergewissern, dass die Partie stattfindet. Angesagt sind nämlich Schneefälle ab den Mittagsstunden.

Torhüter Kunz: Das Testspiel wäre schon wichtig

„Winterwetter ist immer schwierig zu kalkulieren, aber das Testspiel wäre schon wichtig“, sagt Kevin Kunz, Torhüter des FC Carl Zeiss Jena. Ihm mache es nichts aus, bei Regen oder Schnee zu spielen, sagt der Keeper. Freilich müsse aber sichergestellt sein, dass keine übergroße Verletzungsgefahr besteht. Dies wäre der Fall, wenn sich beispielsweise eine Eisschicht auf dem Platz bildet.

Kevin Kunz ist Torwart beim FC Carl Zeiss Jena. © Tino Zippel

„Wir haben mit dem neuen Trainerteam einiges Neues erarbeitet. Es wäre gut, das unter Wettkampfbedingungen zu testen“, sagt Kunz, der in der Hinrunde im Tor gesetzt war. Und was passiert bei einer kurzfristigen Absage? „Wenn das Winterwetter uns einen Strich durch die Rechnung macht, werden wir trotzdem am Sonntag das Herz auf dem Platz lassen und alles geben.“

Spiel gegen FC Eilenburg läuft im Livestream

Am Mittwochvormittag steht eine Trainingseinheit auf dem Plan der Jenaer, die am Sonntag zum Nachholspiel beim FC Eilenburg antreten müssen. Falls diese Partie stattfinden kann, zeigen wir sie auf der Internetseite unserer Zeitung im Livestream. Anstoß ist um 13 Uhr.

