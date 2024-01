Jena. Ein Fußballer aus der Regionalliga-Mannschaft geht nach Halle: Was Sportdirektor Stefan Böger zum Transfer sagt.

Der FC Carl Zeiss Jena meldet Vollzug: Oleksii Ohurtsov, 20-jähriger Mittelfeldspieler des Regionalligisten, wird bis zum Ende der Saison auf Leihbasis für den Oberligisten VfL Halle 96 spielen. Unsere Zeitung hatte vorab von dem Interesse aus Halle berichtet.

Im Sommer des Jahres 2022 erhielt der wegen des Krieges in seiner ukrainischen Heimat nach Deutschland geflohene Ohurtsov einen bis Sommer 2025 laufenden Dreijahresvertrag beim FC Carl Zeiss Jena, für den er auf bisher 15 Einsätze in der Regionalliga beziehungsweise im Thüringen-Pokal kam.

Stefan Böger begründet die Entscheidung

„Oleksii ist bei Metalist Charkiw gut ausgebildet worden, hat sich mit der Unterstützung des FCC und seiner Familie mittlerweile gut eingelebt“, sagt Jenas Sportdirektor Stefan Böger. „Was er jedoch braucht, um sportlich bei uns den nächsten Schritt zu gehen, ist deutlich mehr Spielpraxis.“ Er sei dankbar, dass der junge Spieler diese bei entsprechenden Trainingsleistungen in Halle erhalten werde.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine war Ohurtsov im Jahr 2022 zu seiner Freundin nach Pößneck geflohen. Er trainierte dort beim VfB, gelangte aber nach einer Empfehlung nach Jena, wo er nach sehr guten Trainingseindrücken einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Allerdings zeigte sich im ersten Jahr, dass Ohurtsov den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft noch nicht schafft. Im Sommer vermittelte der damalige Cheftrainer René Klingbeil ein Probetraining beim FC Eilenburg. Aber eine anvisierte Ausleihe für eine Spielzeit kam nicht zustande.

Nur vier Kadernominierungen für Regionalliga-Spiele in Hinrunde

In der Hinrunde kam Ohurtsov zu keiner Regionalliga-Spielminute in Jena. Er stand nur viermal im Kader des Teams. Hinderlich ist auch die U23-Regel, die er zwar angesichts seines Alters erfüllt, nicht aber wegen seiner Nationalität. So erhielten oft andere junge Spieler aus formalen Gründen den Vorzug.

