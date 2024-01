Jena. Der Fußball-Regionalligist aus Jena hat ein besonderes Testspiel absolviert. Wie die Partie gegen den FC Einheit Rudolstadt gelaufen ist.

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Dienstagabend sein erstes Testspiel in diesem Jahr absolviert. Auf dem Kunstrasenplatz im Ernst-Abbe-Sportfeld gewann das Team von Cheftrainer Henning Bürger mit 3:1 gegen den Oberligisten FC Einheit Rudolstadt.

Die Besonderheit der Partie war, dass beide Halbzeiten jeweils 60 Minuten dauerten. So hatte Bürger zunächst die Gelegenheit, seine A-Elf aufs Feld zu schicken. Justin Petermann gab nach langer Verletzungspause sein Comeback. Justin Smyla spielte als Linksverteidiger, Nils Butzen auf der rechten Seite – sicherlich ein Fingerzeig, weil Maurice Hehne gegen den Greifswalder FC gesperrt ist. Allerdings musste Smyla mit Nasenbluten vom Feld.

A-Elf schließt 60 Minuten mit 2:1-Führung ab

Zuvor hatte er die Führung mit einer guten Flanke vorbereitet. Elias Löder köpfte ein (14.). Ron Wachs erzielte in der 36. Minute den Ausgleich für Rudolstadt. Zwei Minuten später gelang Ken Gipson per Abstauber die erneute Führung, die bis zur Pause hielt. In der zweiten Halbzeit wechselte Bürger komplett durch und brachte auch die A-Junioren Maxim Hessel und Felix Boelter in die Partie, die 200 Zuschauer und Zaungäste verfolgten.

Jenas Trainer Henning Bürger bei seinem ersten Spiel © FMG | Tino Zippel

In der zweiten Hälfte erarbeiteten sich die Jenaer gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen, gingen aber zunächst fahrlässig mit den Chancen um. Bis sich Fynn Kleeschätzky ein Herz fasste, von der Mittellinie bis zur Grundlinie dribbelte und Jan Dahlke mustergültig bediente, der zum 3:1 abschloss (102.).

Livestream vom Spiel gegen den Greifswalder FC

Am Sonntag muss der FC Carl Zeiss zum ersten Punktspiel in diesem Jahr antreten. Die Reise führt an die Ostseeküste zum Greifswalder FC – unsere Zeitung überträgt die Begegnung im Livestream. Einheit Rudolstadt testet am Mittwochabend gegen Wismut Gera.

FC Carl Zeiss Jena, 1. Halbzeit: Kunz – Butzen, Halili, Strietzel, Smyla – Schau – Gipson, Lämmel, Petermann, Krauß – Löder

FC Carl Zeiss Jena, 2. Halbzeit: Dedidis (90. Babke) – Hessel, Kleeschätzky, Hehne, Boelter – Richter (90. Werner), Endres, Verkamp (90. Muqaj), Nathaniel – Grimm, Dahlke

FC Einheit Rudolstadt, Startelf: Bresemann – Giebel, Schlegel, Eichberger, Fiedler, Riemer, Kuhn, Krahnert, Rupprecht, Rühling, Wachs.