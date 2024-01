Jena. Nach dem Wechsel von Oleksii Ohurtsov wartet der FCC mit der nächsten Personalie auf: Ein Promi verlässt das Regionalliga-Team.

Der FC Carl Zeiss Jena trennt sich von Jonathan Muiomo. Im beiderseitigen Einvernehmen hat der Regionalligist den Vertrag mit dem 24 Jahre alten Spieler aufgelöst. Muiomo hat bereits einen neuen Verein in der Regionalliga gefunden, bei dem er am Mittwoch einen Vertrag unterschreibt.

Muiomo wird künftig für die SSVg Velbert 02 in Nordrhein-Westfalen auflaufen. Der Verein belegt derzeit den letzten Platz der Regionalliga West mit bereits sieben Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Mit der Verpflichtung des Außenbahnspielers hofft die Sport- und Spielvereinigung auf eine Belebung der Offensive.

In Jena zum Nationalspieler entwickelt

Muiomo bestritt in dieser Saison 15 Partien in der Regionalliga Nordost und erzielte mit einer abgerutschten Flanke das Siegtor gegen den Berliner AK. Sein wahres Potenzial zeigte er in der vergangenen Spielzeit, in der acht Treffer in 33 Einsätzen in der Bilanz stehen. Hinzu kamen sechs Torvorlagen des Außenbahnspielers.

Jonathan Muiomo zeigt ein Trikot der Nationalmannschaft von Mosambik. © Tino Zippel

Diese Leistungen führten dazu, dass er im Sommer eine Einladung zur Nationalmannschaft von Mosambik erhielt, für die er bislang zweimal zum Einsatz kam. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Botsuana gelang ihm der Siegtreffer. Muiomo hoffte auf eine Nominierung für den derzeit stattfindenden Afrika-Cup. Er stand auch im erweiterten Kader, nicht aber im endgültigen Aufgebot. Das war verständlich angesichts seiner Formschwäche, die sich auch im Halbjahreszeugnis unserer Zeitung widerspiegelt. Hier landete Muiomo mit einem Schnitt von 3,71 auf dem vorletzten Platz.

Schon im Testspiel auf Muiomo verzichtet

Muiomo gehörte bereits am Dienstagabend nicht mehr zum Aufgebot der Jenaer beim Testspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt, das der FCC mit 3:1 gewonnen hat. Am Sonntag muss die Mannschaft von Henning Bürger beim Greifswalder FC antreten. Die Partie wird ab 13.30 Uhr live auf der Internetseite unserer Zeitung übertragen.

