Zehn Siege und sieben Unentschieden hat der Greifswalder FC bereits gesammelt und noch kein Spiel verloren. Der Auftaktgegner für den FC Carl Zeiss Jena könnte leichter sein. FCC-Verteidiger Nils Butzen traut dem Team von der Ostsee zu, bis zum Saisonende den Spitzenplatz zu halten.

„Schön wäre natürlich, wenn wir die Serie knacken“, sagt der Abwehrspieler, der seit September für den FC Carl Zeiss spielt. Im Sommer war er auch als Verstärkung für den Greifswalder FC im Gespräch, doch er wartete auf eine Aufgabe, die perfekt zu ihm passt: einen Verein, bei dem er seine aktive Laufbahn beenden kann. In Mühlhausen geboren, freute er sich deshalb besonders über die Anfrage aus Jena.

Nils Butzen spricht über den Trainerwechsel beim FC Carl Zeiss Jena

Beim FC Carl Zeiss erwies er sich sofort als Verstärkung und gilt als wichtiger Ratgeber für die jungen Spieler. Umso mehr ärgert er sich darüber, dass die Mannschaft vor Weihnachten durch zwei unnötige Niederlagen eine gute Ausgangslage verschenkt hat, doch noch in den Kampf um die Meisterschaft einzugreifen. Die Entlassung des Trainerteams um René Klingbeil hat ihn überrascht. „Als Spieler haben wir es nicht geschafft, die Leistung zu bringen, dass das Trainerteam den Vertrag erfüllen kann. Wir tragen eine Mitschuld“, sagt er selbstkritisch.

Was macht Henning Bürger als neuer Cheftrainer anders? „Jeder hat seine Art und Weise zu sprechen und einer Mannschaft gegenüberzutreten“, sagt Butzen, der sehr unterschiedliche Ansätze in Sachen Führung beobachtet. Die Spieler seien wie stets nach einem Trainerwechsel sensibilisiert, einmal mehr und genauer hinzuhören.

Auch neue Trainingsformen führten dazu, dass Spieler aufmerksamer seien. Er spürt, dass einige Mitspieler neue Hoffnung schöpfen. Dennoch gelte: „Wenn ein neuer Trainer kommt, wird sich Qualität immer durchsetzen. Die Spieler, die unter René Klingbeil gespielt haben, standen nicht zu Unrecht auf dem Feld“, sagt Butzen, der unzufrieden mit der Leistung im Testspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt war.

Bislang keine Trainingseinheit auf Naturrasen absolviert

Allerdings gibt er zu bedenken, dass angesichts der Winterwitterung bislang keine Einheit auf Naturrasen möglich war. „Fußball auf Naturrasen und auf Kunstrasen sind gefühlt unterschiedliche Sportarten.“ Das Testspiel habe offenbart, dass „ein paar Sachen nicht so rund laufen“. Er setzt aber die Hoffnung auf die Theaterregel: Wenn die Generalprobe hakt, sollte die Premiere glücken.

In der Greifswalder Mannschaft sieht Butzen viel Qualität. Ein Investor pumpt Geld in den Verein, der den Aufstieg in die dritte Liga anpeilt. Doch auch die sportliche Führung um Trainer Lars Fuchs arbeitete sehr gut. „Nordhausen hatte es zum Beispiel mit viel Geld nicht hinbekommen, an Platz eins heranzukommen“, sagt Butzen.

Diese Ziele steckt sich Butzen für die Rückrunde

Als Ziele für die Rückrunde benennt er den Gewinn des Thüringenpokals und eine Verbesserung in der Liga. „Wir sind besser als Mittelfeld Regionalliga“, sagt Butzen. „Ich will in der Tabelle klettern. Weil so, wie es jetzt aussieht, macht es keinen Spaß.“

