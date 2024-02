Jena. Die Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld sahen am Samstag eine spannende Partie – mit einem schmeichelhaften Sieger. Der Schnellcheck zum Spiel.

Ausgangslage: Vor der Partie hatte der BFC-Trainer Dirk Kunert angekündigt, an seiner alten Wirkungsstätte unbedingt gewinnen zu wollen. Der Berliner gingen favorisiert in die Partie, weil sie als Tabellenzweiter noch realistische Chancen auf den Aufstieg haben. Der Jenaer Coach Henning Bürger konterte, dass der FCC im eigenen Stadion „die Punkte nicht so einfach hergeben“ wolle – und er behielt Recht.

Zwei erwartete Änderungen in der Jenaer Startelf

Aufstellung: Bürger musste den gesperrten Kapitän Bastian Strietzel ersetzen. Für ihn rückte Maurice Hehne in die Innenverteidigung. Ansonsten blieb die Abwehr im Vergleich zum Spiel gegen Babelsberg unverändert. Felix Boelter erhielt als Linksverteidiger den Vorzug gegenüber Justin Smyla. Im Angriff rückte Cemal Sezer erwartungsgemäß für Benjamin Zank in die Startelf.

Jenas Ex-Trainer Dirk Kunert kehrte als Coach des BFC Dynamo ins Ernst-Abbe-Sportfeld zurück. © FMG | Tino Zippel

Spielverlauf: Die erste Halbzeit des Spiels war turbulent. Bei einer Flanke aus Nahdistanz bekam Burim Halili den Ball an die Hand. Elfmeter! Rufat Dadashov verwandelte zum 1:0 (5.). Postwendend antwortete der FC Carl Zeiss. Eine Flanke von Ken Gipson köpfte Elias Löder ins Tor (6.). Tobias Stockinger brachte wiederum die Gäste in Führung. Felix Boelter klärt nicht resolut, so dass Stockinger erneut an den Ball kommt. Ein Jenaer fälscht dessen Schuss ab, der nun FCC-Keeper Kevin Kunz auf dem falschen Fuß erwischt (29.). Noch vor der Pause gelang der Ausgleich. Ein BFC-Spieler blockt den Schuss von Elias Löder mit der Hand. Lukas Lämmel gleicht per Strafstoß aus (40.).

Spannende Schlussphase im Jenaer Stadion

Alexander Siebeck bringt die Berliner nach 59 Minuten wieder in Führung. Der FC Carl Zeiss antwortet mit Powerplay, kann aber die sich ergebenden Chancen nicht nutzen. In der Schlussphase werfen die Gastgeber alles nach vorn. Innenverteidiger Burim Halili geht als weiterer Stürmer mit in die Offensive – letztlich ohne Erfolg, so dass der BFC einen schmeichelhaften Sieg eingefahren hat.

Tore: 0:1 Rufat Dadashov (5.), 1:1 Elias Löder (6.), 1:2 Tobias Stockinger (29.), 2:2 Lukas Lämmel (39.), 2:3 Alexander Siebeck (59.)

Zuschauerzahl trifft die Erwartungen

Zuschauer: Die Jenaer hatten auf 4500 Besucher bei der Partie gehofft. Letztlich zählten sie 4513 verkaufte Tickets. Etwa 400 BFC-Fans hatten sich auf den Weg nach Jena gemacht.

Nächstes Spiel: Schon am Dienstagabend muss der FC Carl Zeiss das nächste Spiel absolvieren. Der Nachholer beim Aufsteiger FC Eilenburg steht an. Die Partie läuft auf unserer Internetseite im Livestream. Anstoß ist um 19 Uhr.

