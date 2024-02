Jena. Am Sonnabend muss der FC Carl Zeiss Jena auswärts antreten: Wer nicht mitreist, bleibt trotzdem am Ball.

Der FC Carl Zeiss Jena spielt am Samstag (24. Februar 2024) beim FSV 63 Luckenwalde. Wir zeigen die Partie der Regionalliga Nordost im Livestream. Anstoß ist um 13 Uhr – die Übertragung der Vorabinterviews beginnt bereits um 12.45 Uhr.

Die Jenaer treffen in Luckenwalde auf eine Mannschaft, die derzeit besser in der Tabelle steht als der FC Carl Zeiss. Trainer Henning Bürger weiß, wie schwer es wird, gegen das gut organisierte Team Punkte einzufahren. Dennoch ist er zuversichtlich, dass seine Mannschaft Schritt für Schritt die neuen taktischen Vorgaben umsetzt. Einige Veränderungen gibt er dem Team mit auf den Weg, damit sich das Lehrgeld aus den ersten drei Spielen in diesem Kalenderjahr bezahlt macht. Die Bilanz der Jenaer gegen Luckenwalde fällt deutlich pro FCC aus: Von zehn Begegnungen gewannen die Thüringer acht Spiele. Die beiden übrigen endeten mit einem Unentschieden.

