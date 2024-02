Luckenwalde. Auch wenn bei den Jenaern ein Geburtstagskind schon nach 44 Minuten Rot sieht, können die Thüringer beim FSV Luckenwalde am Ende jubeln.

Fazit: Der FC Carl Zeiss Jena hat sich verdient den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2024 gesichert. Mit einem tadellosen Beginn und einer schnellen 2:0-Führung durch Elias Löder bogen die Thüringer im Regionalliga-Spiel beim FSV Luckenwalde am Samstag zeitig auf die Siegerstraße ein. Durch die Rote Karte in der 44. Minute für Geburtstagskind Ken Gipson sah es so aus, als könnten die Gastgeber die Partie noch einmal drehen. Doch das 3:0 in Unterzahl durch Cemal Sezer zog den drangvollen Luckenwaldern endgültig den Zahn.