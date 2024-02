Luckenwalde. Wie Trainer Bürger und Doppeltorschütze Löder nach dem 3:0 in Luckenwalde auf die Rote Karte von Geburtstagskind Gipson reagieren.

Ken Gipson konnte es nicht fassen. Erst diskutierte der Rechtsaußen des FC Carl Zeiss Jena mit Schiedsrichter Johannes Schipke, dann ging er sogar zu Phil Butendeich vom FSV Luckenwalde, mit dem er zuvor noch aneinandergeraten war. „War doch nicht so schlimm!“, schien er sagen zu wollen. Doch es half alles nichts: Gipson wurde kurz vor dem Pausenpfiff am Samstag im Spiel der Fußball-Regionalliga mit glatt Rot vom Platz gestellt, weil er Butendeich, der ihn zuvor gehalten hatte, einen Schlag in den Nacken versetzte.