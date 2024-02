Eilenburg. Am Dienstagabend soll im vierten Anlauf das Hinrundenspiel der Regionalligisten stattfinden: Das Spiel ist live zu sehen.

Lange mussten sich die Fans gedulden. Schon im Dezember sollte der FC Carl Zeiss Jena beim FC Eilenburg spielen. Nach drei Absagen ist am Dienstag, 27. Februar, der vierte Anlauf geplant: Die Begegnung der Regionalliga Nordost läuft bei uns im Livestream. Anstoß ist um 19 Uhr. Schon um 18.45 Uhr beginnt die Übertragung mit den Vorabinterviews.

Der FC Carl Zeiss Jena geht mit viel Selbstbewusstsein in das Spiel. Gegen den FSV Luckenwalde hatte die Mannschaft am Sonnabend einen klaren 3:0-Erfolg eingefahren. Elias Löder traf doppelt, Cemal Sezer schoss sein erstes Pflichtspieltor für den FC Carl Zeiss. Aber auch die Eilenburger haben gewonnen. Christopher Bibaku erzielte alle drei Tore beim 3:2-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC. „Wir haben Eilenburg mehrfach gesehen und unsere Schlüsse daraus gezogen“, sagt Zeiss-Trainer Henning Bürger, der noch Fragezeichen in der Aufstellung hat. Die Mannschaft trainiert am Dienstagvormittag in Jena. Nach einem Mittagsschlaf zu Hause tritt das Team am Nachmittag die Busfahrt nach Eilenburg an.

