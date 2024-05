Jena. Am Sonnabend tritt der FCC im Heimspiel gegen den Berliner Club an: Wie der erste Sieg gelingen soll

Wie will der FC Carl Zeiss Jena die VSG Altglienicke knacken? Bislang blieben die Jenaer ohne Sieg gegen die Berliner Mannschaft. Doch nun hat das Team einen Spieler, der Insiderinformationen mitbringt.

Die Bilanz gegen die Volkssportgemeinschaft liest sich wie ein Gruselroman. Seit November 2020 trafen die Jenaer sechsmal auf die Mannschaft aus der Hauptstadt. Unterm Strich stehen zwei Niederlagen und vier Unentschieden, eines davon beim 0:0 im Hinspiel. Damals war Cemal Sezer noch für den Gegner aktiv, bevor der Stürmer in der Winterpause den Verein wechselte.

So schätzt Cemal Sezer seinen Ex-Verein ein

„Altglienicke ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die in der Offensive eine brutale Qualität hat“, sagt Sezer. Das könne er nicht nur aus den Spielen, sondern auch aus der Trainingsarbeit bezeugen. Mit Tolcay Cigerci habe die Mannschaft einen Ausnahmespieler mit einem sehr guten Abschluss. Auch auf Angreifer Marvin Pourié sei zu achten. „Dafür sind sie in der Defensive anfällig und haben Schwächen gezeigt“, schätzt Sezer ein.

Cemal Sezer (FC Carl Zeiss Jena) wird beim 3:3 gegen den Berliner AK von Cedrik Mvondo (BAK) bewacht. © FMG | Tino Zippel

Auch Trainer Henning Bürger geht mit viel Respekt an die Aufgabe. Er muss noch die Knobelaufgabe lösen, wie er Stürmer Elias Löder ersetzt, der wegen seiner fünften Gelben Karte, die er im Spiel gegen den FSV Zwickau sah, fehlt. Sezer ist im Sturmzentrum gesetzt und wird Löder vermissen. „Sportlich ergänzen wir uns sehr gut und sind durch die wilden Laufwege nicht leicht zu verteidigen.“ Möglicherweise bekommen Benjamin Zank oder Max Grimm eine Chance, sich neben dem Mittelstürmer zu beweisen.

Welches Spielsystem wählt Bürger diesmal?

Das wird sicherlich aber auch vom Spielsystem abhängen. Zuletzt in Zwickau agierten die Jenaer in einem 4-3-3 mit Justin Petermann, Lukas Lämmel und Justin Schau im Mittelfeld. Ein Fragezeichen steht hinter Schau, der wegen einer Erkältung am Donnerstag aussetzen musste. Am Freitag konnte er wieder mittrainieren. Ob es für einen Einsatz reicht, wird sich kurzfristig zeigen. Weiter fehlen wird Ken Gipson, der sich zwar im Aufbautraining befindet, aber erst nächste Woche im Mannschaftstraining zurückerwartet wird.

Der FC Carl Zeiss Jena rechnet mit 4000 Zuschauern in der Fußballarena. Das Spiel gegen Altglienicke wird am Sonnabend um 13 Uhr angepfiffen. Karten gibt es noch an der Tageskasse.

