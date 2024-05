Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat allen Grund, das Saisonfinale in der Regionalliga zwischen dem FC Energie Cottbus und dem Greifswalder FC zu beobachten.

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich in dieser Saison zeitig aus dem Meisterschaftskampf der Regionalliga Nordost verabschiedet. Dennoch hat der Zweikampf am letzten Spieltag zwischen dem FC Energie Cottbus und dem Greifswalder FC eine finanzielle Komponente für die Jenaer.

In der Winterpause ist Stürmer Maximilian Krauß zu den Lausitzern gewechselt und hat dort gut eingeschlagen. Hatte er in der Hinrunde drei Tore für den FC Carl Zeiss erzielt, waren es in der Rückserie sieben für den FC Energie Cottbus, der beste Chancen auf den Aufstieg hat. Einen Sieg des Greifswalder FC im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz am Sonntag vorausgesetzt, brauchen die Cottbuser im abschließenden Spiel gegen Hertha BSC II noch einen Punkt, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Dies ist gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die dritte Liga.

FC Carl Zeiss erhält Nachschlag beim Aufstieg des FC Energie Cottbus

Für den FC Carl Zeiss würde sich der Aufstieg des FC Energie lohnen, da nach Informationen unserer Zeitung ein Nachschlag zur bereits geflossenen Ablöse fällig wird. In Summe hat der Transfer dann einen Betrag in der Größenordnung von 20.000 bis 30.000 Euro erlöst.

Drückt Patrick Widera, der Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, deshalb dem FC Energie Cottbus die Daumen? Er schmunzelt nach der Frage, beantwortet sie aber salomonisch. Natürlich profitiere der FCC vom Cottbuser Aufstieg. Er könne auch damit leben, wenn Energie Cottbus in der Liga bleibt und dem FCC in der nächsten Saison wieder ein Heimspiel mit 8000 Zuschauern beschert, sagt der Manager. Zum Vergleich: Das Heimspiel gegen den Greifswalder FC hatte nur 4364 Zuschauer in die Fußballarena gelockt.

Übertragung des Spiels gegen FC Eilenburg im Livestream

Die Jenaer selbst spielen am letzten Spieltag gegen den FC Eilenburg, der den Klassenerhalt schon geschafft hat. Das Heimspiel zeigen wir für alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, im Livestream. Die Übertragung beginnt am Pfingstsonntag um 12.45 Uhr.

