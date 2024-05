Jena. Der FC Carl Zeiss Jena verliert seinen Publikumsliebling: Ursprünglich wollten beiden Seiten gern weiter zusammenarbeiten.

Der FC Carl Zeiss Jena verliert seinen Stammtorhüter Kevin Kunz. Der 32 Jahre alte Publikumsliebling und der Regionalligist haben sich nicht auf eine Vertragsverlängerung verständigen können.

Nach Informationen unserer Zeitung gab es hinter den Kulissen lange Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit. Es gab ursprünglich ein Angebot an den Torhüter, der auch unbedingt beim FCC bleiben wollte. Allerdings soll er intern darum gebeten haben, in der neuen Saison einen anderen Torwarttrainer zu beschäftigen.

Interne Diskussionen über Torwarttrainer

Mit dem Trainerwechsel in der Winterpause hatte auch ein neuer Trainer für die Keeper seinen Dienst angetreten: Bernd Jayme löste Nico Hinz ab, der zuvor sehr erfolgreich mit Kunz gearbeitet und zu einem der besten Regionalliga-Keeper gemacht hatte.

Auch interessant

FC Carl Zeiss Jena empfängt FC Eilenburg: Was Fans wissen müssen Von Tino Zippel

Auf diese Forderung wollte der FC Carl Zeiss nicht eingehen. Als Kunz nach einiger Zeit der Funkstille seinen Vertrag doch verlängern wollte, kam keine Einigung mehr zustande. Kunz, der im Sommer 2022 vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg an die Saale wechselte, wird damit im Pokalfinale beim ZFC Meuselwitz sein letztes Spiel absolvieren.

Trainer Henning Bürger dankt dem Torhüter

„Wir danken Kevin für seine Zeit hier in Jena, wo er sich die Zuneigung der Fans mit seinen Leistungen und durch sein Auftreten auf und neben dem Platz verdient hat, und wünschen ihm natürlich für seine sportliche wie auch private Zukunft von Herzen alles Gute“, sagt Trainer Henning Bürger.

Kunz absolvierte in der Regionalliga bislang 63 Spiele für den FC Carl Zeiss Jena. Insgesamt kassierte er 61 Gegentore. In 24 Begegnungen blieb er ohne Gegentor, davon in 17 Spielen der vergangenen Saison und in sieben Spielen dieser Serie. Eine weitere Chance bleibt, zu null zu spielen. Am Pfingstsonntag empfängt der FCC den FC Eilenburg zum letzten Regionalliga-Spiel der Serie. Wer nicht im Stadion dabei sein kann, hat die Chance, unseren Livestream zu verfolgen.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: