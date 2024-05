Meuselwitz. Am Sonnabend müssen die Jenaer ins Altenburger Land reisen: Wer noch Karten braucht, muss sich sputen.

Am Sonnabend, 25. Mai, treffen der ZFC Meuselwitz und der FC Carl Zeiss Jena im Finale des Thüringer Landespokals aufeinander. Die Partie wird in der Meuselwitzer Fußballarena ausgetragen. Der Gewinner des Endspiels qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals in der Saison 2024/25. Wir haben die wichtigsten Informationen für die Fans zusammengefasst.

Anreise: Wegen der erwarteten Besucherzahl rät der ZFC Meuselwitz den Einheimischen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arena zu kommen. Für auswärtige Fans empfiehlt sich die Anreise mit dem Auto, da Meuselwitz nicht mit Schienenpersonennahverkehr ans Bahnnetz angeschlossen ist.

So kommen die Jena-Fans zum richtigen Stadionparkplatz

Parken: Es sind unterschiedliche Parkbereiche für ZFC- und Jena-Fans ausgewiesen. Gästefans, die aus Richtung Zeitz (B180) anreisen, biegen am Gleisdreieck kurz nach dem Ortseingang nach links in Richtung Mumsdorf ab. Nach einem Kilometer nehmen sie die hintere Stadionauffahrt an der Mumsdorfer Landstraße. Wer aus Richtung Altenburg auf der B180 anreist, fährt ebenfalls bis zum Gleisdreieck kurz vorm Ortsausgang und biegt dort nach rechts in Richtung Mumsdorf ab.

Stadionöffnung: Die Arena öffnet ihre Tore zwei Stunden vor Anpfiff, also bereits um 9.45 Uhr.

Vorverkauf für Endspieltickets endet am Freitag

Eintrittskarten: Der Thüringer Fußball-Verband rechnet mit 4500 Zuschauern. Jenaer Fans haben noch bis Freitag um 18 Uhr die Chance, im Fanstore Unterm Markt in Jena eine Eintrittskarte für das Endspiel zu kaufen (solange Vorrat reicht). Eine Tageskasse am Spieltag sei definitiv nicht geplant, sagt der Jenaer Vereinssprecher Andreas Trautmann. Tickets für den Heimbereich gibt es im Vorverkauf bei der Bluechip Computer AG in Meuselwitz.

Ausschank: In der Bluechip-Arena wird beim Endspiel Bier mit Alkohol angeboten.

Fernsehen: Der MDR überträgt das Endspiel im Livestream in voller Länge. Zudem sind Ausschnitte in der Pokalkonferenz zu sehen, die live im ersten Programm gezeigt wird.

