Meuselwitz. Rechtsverteidiger Nils Butzen verlängert seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten. Eine Personalie ist derweil noch offen.

Gute Nachrichten für die Fans des FC Carl Zeiss Jena gab es am Sonnabend nicht nur durch den Sieg im Finale des Thüringer Fußball-Landespokals gegen den ZFC Meuselwitz (4:0). Nach dem Endspiel verkündete Nils Butzen, der gegen den ZFC das 1:0 durch Elias Löder in der 5. Minute eingeleitet hatte, dass er sich mit dem FCC auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt hat. Nach Informationen erhält er einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Nils Butzen war im September 2023 zum FC Carl Zeiss gestoßen und hatte sich sofort einen Stammplatz erobert. Der 31-Jährige kam vornehmlich als Rechtsverteidiger zum Einsatz und war insbesondere in der Rückrunde ein Leistungsträger. In der Regionalliga absolvierte er für Jena 27 Partien, in denen er fünf Tore vorbereitete. Nun können die Saalestädter mindestens auch in der kommenden Saison auf die Erfahrung von Butzen bauen, der in Magdeburg auch in der 2. Bundesliga spielte und zudem 206 Partien in der 3. Liga für Magdeburg, Rostock und Zwickau absolvierte.

Mit der Vertragsverlängerung konnten die Jenaer eine weitere wichtige Planstelle im Kader schließen. Derzeit laufen noch Verhandlungen mit Kapitän Bastian Strietzel, dessen Vertrag ausläuft. Man befinde sich noch in Gesprächen, ließ der FCC-Abwehrchef am Rande des Landespokal-Finales wissen. Außerdem sind die Verantwortlichen um Trainer Henning Bürger und Sportdirektor Stefan Böger noch auf der Suche nach Verstärkungen für die offensive Außenbahn. Durch den Pokalsieg und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal wird dafür zusätzliches Geld in die Kasse gespült.