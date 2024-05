Meuselwitz. Nach dem Endspielsieg gibt der Offensivspieler ein sehr emotionales Interview: Die Tränen standen ihm in den Augen.

Pasqual Verkamp traf am Sonnabend in seinem letzten Spiel für den FC Carl Zeiss Jena. Der 26-jährige Offensivspieler erzielte das 3:0 im Finale gegen den ZFC Meuselwitz mit einem Kopfball. Im Freudentaumel nahm er sogar Kapitän Bastian Strietzel in den Huckepack, bevor sich eine große Jubeltraube bildete. Wir haben mit Verkamp ein sehr emotionales Interview nach dem Abpfiff des Endspiels geführt: In seinen Augen standen die Tränen – das hat er gesagt

Haben Sie sich verwundert die Augen gerieben, dass es so schnell 2:0 für den FC Carl Zeiss stand?

Das war genau der Plan, wie wir ihn schon vor zwei Wochen umgesetzt haben. Im Punktspiel haben wir in der zweiten Halbzeit nachgelassen. Das haben wir diesmal nicht. Wir haben einen draufgesetzt und noch einen draufgesetzt, so dass Meuselwitz nicht mehr zurückgekommen ist. Wir haben verdient gewonnen.

Verkamp: Es war ein gelungener Abschluss

Wie wichtig war Ihr Tor zum 3:0 noch vor der Halbzeitpause?

Nicht wichtiger als die anderen drei Tore. Unterm Strich zählt, dass wir den Pokal gewonnen haben!

Trainer Henning Bürger umarmt Pasqual Verkamp nach der Auswechslung. © FMG | Tino Zippel

Für Sie war es das letzte Spiel im Trikot des FC Carl Zeiss Jena. Wie haben Sie die Partie und den Siegesjubel wahrgenommen?

Sehr, sehr wehmütig. Es ist ein gelungener Abschluss. Ich wäre gern in Jena geblieben. Aber so ist es manchmal im Fußball, wenn man die Entscheidungen nicht selbst treffen darf.

„Ich habe den Verein immer gefühlt“

Sie sind ausgewechselt worden und noch eine halbe Ehrenrunde gelaufen, auf der Sie viel Applaus bekommen haben. War das Genugtuung?

Es war wirklich super, von den Fans gefeiert zu werden. Ich habe den Verein immer gefühlt, ich war ein Teil des FC Carl Zeiss Jena. Dass es ein solcher Abschluss mit einem klaren Pokalsieg wird, ist herrlich für mich.

Zwei gehen, zwei bleiben: Pasqual Verkamp, Justin Petermann, Lukas Lämmel und Nils Butzen (von links) nach dem Schlusspfiff. © FMG | Tino Zippel

Wohin wechseln Sie in der neuen Saison?

Das ist noch nicht ganz sicher, aber ich habe schon eine Tendenz.

Bleiben Sie in der Regionalliga Nordost?

Ja, Regionalliga Nordost.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: