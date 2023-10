Blitz-Reparatur im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena: Neuer Rasen für FC Carl Zeiss Jena eingebaut

Jena. Der neu verlegte Rasen war im Strafraum ungewöhnlich schnell eingegangen. Die Ursache dafür wurde nun behoben.

Bei der Begehung am Montagvormittag nickt Martin Oertel zufrieden. Der Chef-Greenkeeper im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena testet den neuverlegten Rasen im Strafraum vor der Südtribüne. „Es staut sich nun keine Feuchtigkeit mehr“, sagt er nach einer Wässerung.

Der Austausch war nötig geworden, weil der im Sommer verlegte Rollrasen verfault war. Die Ursache lag in einem zu stark verdichteten Untergrund, so dass das Wasser nicht ablaufen konnte. Weil es beim Einbau der Rasenheizung noch keinen asphaltierten Weg vor der Südtribüne gab, haben die Baumaschinen den Strafraum befahren, was zu den Problemen führte.

Schweizer Unternehmen übernimmt Kosten für Reparatur

Das Schweizer Unternehmen Rasenplan, das die Rasenheizung im Ernst-Abbe-Sportfeld eingebaut hatte, beseitigte den Schaden auf eigene Rechnung. „Sie haben die komplette Tragschicht bis auf die Rasen­heizung ausgehoben, neues, lockeres Material wieder eingebracht und gemeinsam mit uns Rollrasen verlegt“, berichtet Oertel.

So sah der kaputte Rasen im Fünf-Meter-Raum aus. Foto: Tino Zippel

Anderthalb Tage habe der Tausch gedauert – der verwendete Rollrasen entspricht dem gleichen Typ, der beim Rasenwechsel im Sommer verbaut wurde. Noch sind die kleinen Kacheln im Strafraum zu sehen. In den nächsten Tagen werde sich aber ein gleichmäßiges Bild ergeben. Bis zum Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig am Sonntag in einer Woche ist der Strafraum wieder bespielbar.

Keine UV-Lampen wie im Bundesliga-Stadion geplant

Mit der tieferstehenden Sonne zeigt sich, dass die Osttribüne samt Funktionsgebäude einen langen Schatten aufs Feld wirft. Im Winter kann die Rasenheizung deshalb auch nur für die Hälfte an der Osttribüne eingeschaltet werden. In Bundesliga-Stadien wird das fehlende Sonnenlicht durch UV-Lampen ausgeglichen, was aber zu erheblichen Kosten führt und deshalb in Jena nicht vorgesehen ist.

