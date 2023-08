Ein Eigentor von Hertha BSC beim FC Carl Zeiss Jena hat Geschichte geschrieben

Der FC Carl Zeiss Jena empfängt am Sonnabend Hertha BSC.

Jena. Vor 30 Jahren sorgt ein Tor in Jena für viele Lacher: Für den Schützen gibt es mit viel Verspätung eine Überraschung.

Eine Partie vor 30 Jahren zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Hertha BSC ist vielen Fußballfans in Erinnerung geblieben. Am 28. Juli 1993 empfing der FCC die Hertha zum Saisonauftakt in der zweiten Bundesliga.

Die Berliner gingen durch Frank Schmöller in Führung. Und sie erzielten noch ein zweites Tor. Allerdings zum 1:1-Endstand. Verteidiger Frank Rohde schob einen Ball zurück zu Walter Junghans. Der Torwart holte aus, um den Ball nach vorn zu schlagen. Dabei hatte er allerdings die Rechnung ohne den holprigen Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld gemacht. Denn just in diesem Moment sprang die Kugel über seinen Spann und kullerte zum Ausgleich ins Tor.

Zuschauervotum: Eigentor wird zum Tor des Monats

Die Zuschauer der ARD-Sportschau wählten den Treffer zum Tor des Monats. Weder Schütze Rohde noch Walter Junghans holten die Medaille ab. Allerdings bekam Rohde die Auszeichnung noch nachgereicht. Der einstige Sportschau-Moderator Klaus Schwarze lieferte die Medaille 2011 persönlich aus. Rohde sagte damals der Märkischen Allgemeinen: „Das Tor kann man unter der Rubrik Ulk verbuchen.“

Einen Trost gibt es für die Hertha vorm Pokalspiel am Sonnabend, 12. August: Der Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeldist gerade erst neu verlegt worden und absolut eben. Allerdings sind die Spieler bei der Premiere ein wenig ins Rutschen gekommen. „Den Stollenkoffer habe ich selbst noch im Keller und drehe die Dinger gern persönlich rein“, sagt der Jenaer Cheftrainer René Klingbeil.

