FC Carl Zeiss Jena bei der VSG Altglienicke: Was Ken Gipson gar nicht mag

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena muss am Sonntag nach Berlin reisen. Für Trainer René Klingbeil geht es zum Paris Saint-Germain der Regionalliga Nordost.

Ken Gipson ist ein ebenso fleißiger wie unauffälliger Spieler im Trikot des FC Carl Zeiss Jena. Der 27-Jährige gehört zu den verlässlichen Konstanten im Team von Trainer René Klingbeil.

„Mir ist die Position egal. Hauptsache ich spiele“, sagt der Fußballer, der nicht nur als Rechtsverteidiger aufläuft. Obwohl das die Position ist, auf der er einst beim VfB Stuttgart und RB Leipzig ausgebildet wurde. Ursprünglich hatte Gipson gar Tennis gespielt, aber sein Bruder brachte ihn zum Fußball. „Meinen Eltern war es wichtig, dass ich mich sportlich betätige. Ich war kein musikalisches Talent, sondern eher der Bewegungsfreak.“

Gipson ist neben dem Fußball beim Studium aktiv

Nicht nur auf dem Trainingsplatz gehört Gipson zu den Fleißigen, er arbeitet parallel auch fürs Studium in der „Prävention und Gesundheitspsychologie“. Er befindet sich im fünften Semester und will den Bachelor im kommenden Jahr abschließen. „Momentan sitze ich wieder an einer Hausarbeit, arbeite zwischen den Trainingseinheiten oder auch auf der Busfahrt fürs Studium.“ Am Sonntag auf dem Weg nach Berlin hat er wieder Zeit.

Sein Trainer spricht vom „Paris Saint-Germain der Regionalliga Nordost“, wenn er von den Qualitäten der VSG Altglienicke spricht. Der neue VSG-Trainer Murat Salar habe gar nicht so viel geändert, „aber es gab Aha-Effekte“, sagt er, lässt sich aber nicht in die Karten schauen, welche er meint.

Klingbeil: „Der umdribbelt im Gedränge zehn Leute und trifft trotzdem die Glühweinbude“

Klingbeil verweist auf den guten Kader der Berliner und hebt einen heraus. Tolcay Cigerci sei ein Telefonzellenspieler. „Den lässt du mit dem Ball auf dem Weihnachtsmarkt raus, der umdribbelt im Gedränge zehn Leute und trifft trotzdem die Glühweinbude.“ Und wie hält es Gipson mit dem Weihnachtsmarkt? „Den besuche ich gern, aber trinke keinen Glühwein, sondern eher Kinderpunsch.“

Live-Übertragung VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena am Sonntag ab 12.50 Uhr

Altglienicke ist der Angstgegner des FC Carl Zeiss Jena