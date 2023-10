FC Carl Zeiss Jena beim Spitzenreiter: Das müssen Fans vorm Spiel beim FC Energie Cottbus wissen

Cottbus. Der FC Carl Zeiss Jena reist am Samstag als Außenseiter nach Cottbus: die wichtigsten Tipps auf dem Weg zum Stadion.

Der FC Energie Cottbus rechnet beim Spiel am Sonnabend mit etwa 1000 Fans des FC Carl Zeiss Jena im Stadion der Freundschaft. Die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen. Wir haben die wichtigsten Informationen für Jenaer Anhänger zusammengetragen.

Anreise: Mit dem Auto dauert die Fahrt von Jena über die A4, A13 und B169 nach Cottbus gut drei Stunden (270 Kilometer). Mit der Bahn gibt es eine Verbindung mit nur einem Umstieg in Leipzig. Abfahrt ist 8.48 Uhr ab Jena-Paradies. Ankunft in Cottbus 12.55 Uhr. Beide Züge sind mit dem Deutschlandticket nutzbar. Bei einer Vielzahl an Zugreisenden werden diese über den Stadtring durch die Polizei zum Stadion begleitet. Der Weg vom Bahnhof zum Stadion dauert etwa 15 Minuten zu Fuß. Reisebusse mit Fans halten direkt auf dem Stadtring hinter dem Gästebereich.

Gästeparkplatz mit fünf Minuten Fußweg zum Stadion

Parken: Auf dem Gästeparkplatz in der Parzellenstraße (Cottbus, Parzellenstraße 21 in die Navigation eingeben) stehen kostenpflichtige Stellplätze bereit. Diese sind über die B168 in Richtung Guben erreichbar und befinden sich noch vor dem Stadion der Freundschaft als auch dem Messegelände. Autofahrer verlassen in Höhe der „Skaterbahn“ den Stadtring an der Ampel rechtsabbiegend und gelangen direkt zum Gästeparkplatz. Bis zum Gästeeingang sind es von dort aus maximal fünf Minuten zu Fuß, heißt es vom FC Energie.

Eintrittskarten: Die Tageskassen öffnen um 14 Uhr genauso wie die Tore zum Stadion. Der Zugang zum Gästebereich erfolgt über den Stadtring. Stehplätze kosten für Vollzahler 17 Euro, Sitzplätze 25 Euro. Geöffnet sind die Gästeblöcke N, O und S1 (optional bei Bedarf auch Block N). Zaunfahnen können nach Absprache aufgehängt werden, dürfen aber weder Werbeflächen noch Fluchttore überhängen.

Liste von verbotenen Gegenständen veröffentlicht

Verbotene Gegenstände: Glasflaschen, Dosen, Blockfahnen, Rucksäcke und Taschen (Abgabe möglich, jedoch begrenztes Platzangebot), Pyrotechnik und Kleidung der Marken Thor Steinar, Consdaple, Black Legion, Greifvogel und Masterrace.

FCC spielt 1:1 gegen den FC Energie Cottbus im September 2022: Maximilian Krauß (FC Carl Zeiss Jena) nimmt Ball im Strafraum an. Foto: Tino Zippel

Versorgung: Ein 0,4 Liter-Bier kostet 4,50 Euro (zuzüglich 1 Euro Pfand). Bratwürste oder Bouletten sind für 3,50 Euro je Stück im Gästeblock erhältlich.

Fernsehen: Der MDR überträgt die Partie live ab 16 Uhr.

