FC Carl Zeiss Jena bindet Talent: Warum es gleich einen Vertrag bis 2027 gibt

Jena Der Fußball-Regionalligist bastelt bereits am Kader für die nächste Saison. Zwei junge Spieler rücken mindestens auf, zwei weitere haben gute Chancen.

Der FC Carl Zeiss Jena treibt die Zukunftsplanungen voran. Jannes Werner wird in der neuen Saison 2024/2025 zum Kader der ersten Mannschaft stoßen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler und Kapitän der U19-Bundesligamannschaft unterschrieb einen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag.

„Für Jannes steht 2025 das Abitur an, was in Verbindung mit dem Fußball natürlich eine herausfordernde Doppelbelastung darstellt“, antwortet Sportdirektor Stefan Böger auf die Frage, warum gleich ein langfristiger Vertrag vereinbart ist. „Hier bekommt er unsere volle Unterstützung und vor allem auch die nötige Zeit, um sich so entwickeln zu können, dass er im Männerbereich ankommen und bei uns den nächsten Schritt machen kann.“

Trainer Munier Raychouni: Einer, der Fußball arbeitet

Munier Raychouni, Trainer der Bundesliga-Junioren, freut sich über die Vertragsverlängerung für seinen Führungsspieler. „Er hat maßgeblichen Anteil an unserem Aufstieg in die U19-Bundesliga und ist für unsere Mannschaft extrem wichtig. Er ist neben seinen fußballerischen Fähigkeiten fleißig, absolut bodenständig – einer, der Fußball arbeitet.“ Er habe sich in den jetzt bald vier Jahren beim FCC kontinuierlich weiterentwickelt und sich diese Chance verdient. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, wieder einen Spieler für unsere erste Mannschaft auszubilden“, sagt Raychouni.

Mit Rechtsverteidiger Paul Krämer aus der U19 hat der FC Carl Zeiss bereits Ende Oktober einen Drei-Jahres-Vertrag geschlossen. Gute Chancen, zur neuen Saison in die erste Mannschaft aufzurücken, haben auch Innenverteidiger Maxim Hessel und Mittelfeldspieler Hamza Muqai.

Spiel in Eilenburg wegen Witterung gefährdet

Das Spiel der ersten Mannschaft beim FC Eilenburg am Sonntag wackelt: Der Platz im Stadion ist matschig. Weitere Niederschläge sind angekündigt. Sollte die Partie ausfallen, wäre es das zweite Nachholspiel für den FC Carl Zeiss Jena neben der Partie gegen den FSV Zwickau. Wird die Partie angepfiffen, ist sie bei uns live zu sehen.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena:

Elias Löder im Videointerview: Was er von Nils Petersen lernen will

Wegen Länderspiel in Jena angefragt

Warum in der Halbzeitpause gegen den ZFC Meuselwitz plötzlich das Licht ausgegangen ist

Neuer Zeitplan für den Stadionbau: Diese Termine gibt der Stadionchef bekannt